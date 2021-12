Moro sobre Bolsonaro: 'As pessoas sabem quem é quem'

O pré-candidato à presidência Sergio Moro (Podemos) respondeu o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), nesta segunda-feira (6/12). O chefe do Executivo federal havia afirmado durante uma live que as trocas de mensagens entre o ex-juiz e o ex-coordenador da Lava-Jato Deltan Dallagnol eram “vergonhosas”.





De acordo com Moro, os brasileiros sabem “quem é quem”. A declaração foi feita durante entrevista à Rádio O Povo CBN, do Ceará.

Durante o bate-papo, Moro também falou sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com o ex-juiz, a decisão do STF que anulou as condenações de Lula na Lava Jato foi um “grande erro judiciário”.

No domingo (5/12), Moro chamou Lula, durante lançamento do seu livro no Recife (PE), de ‘vaca sagrada’ do PT.



“A partir do momento em que chegamos na vaca sagrada, o PT declarou guerra à Lava Jato”, afirmou durante o evento.