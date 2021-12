Bolsonaro: ''Não vou dizer que no meu governo não tem corrupção''

Bolsonaro em conversa com apoiadores na frente do Palácio da Alvorada na manhã desta segunda-feira (06/12) (foto: Reprodução/Foco do Brasil )





O presidente Jair Bolsonaro (PL) se contradisse, na manhã desta segunda-feira (6/12), em seu discurso sobre corrupção em seu governo. Em conversa com apoiadores na frente do Palácio da Alvorada, Bolsonaro falou que não pode afirmar que não acontece corrupção em seu governo.





"Não vou dizer que meu governo não tem corrupção, porque a gente não sabe o que acontece, muitas vezes. Mas se tiver qualquer problema no meu governo, a gente vai investigar isso”, informou na conversa que foi gravada e publicada pelo canal do Youtube, Foco do Brasil, simpatizante do governo.



Na ocasião, o presidente parou o carro e seguiu para o cercadinho do Palácio da Alvorada, acompanhado de seus seguranças, para poder tirar fotos e conversar com seus apoiadores, todos sem máscaras. “Eu não posso dar conta de mais de 20 mil servidores comissionados, ministério com 300 mil funcionários. A grande maioria são pessoas honestas, tá ok?”, acrescentou.











Desde o início de sua candidatura para a Presidência, Bolsonaro manteve um discurso de eliminar a corrupção. Em vários momentos durante seu governo o presidente afirmou ter conseguido o feito. "Eu acabei com a Lava-jato porque não tem mais corrupção no governo", anunciou em discurso em 7 de outubro de 2020. "Não tem corrupção no meu governo, não tem corrupção", voltou a declarar no dia 15 do mesmo mês.





Mais de seis meses após estes discursos, em 27 de julho de 2021, Bolsonaro voltou a afirmar: "Estamos com dois anos e meio do início do nosso governo, sem uma mácula sequer sobre corrupção". Esses são alguns, dentre vários exemplos, de declarações do mandatário sobre a inexistência do ato ilegal em sua gestão.





