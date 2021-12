Podemos marca filiação de Dallagnol para próxima sexta-feira

AM

Deltan Dallagnol (foto: Fernando Frazão/Agência Brasil ) O Podemos anunciou, nesta segunda-feira (6/12), a data da filiação do ex-procurador da Lava-Jato Deltan Dallagnol ao partido. A entrada na legenda será oficializada na manhã da próxima sexta-feira (10/12), durante evento em hotel de Curitiba.

O ex-procurador deve se candidatar a deputado federal pelo Paraná nas eleições do ano que vem.

Do mesmo partido, o pré-candidato à Presidência e ex-juiz da Lava-Jato, Sergio Moro também vai à filiação. Dallagnol deixou o Ministério Público Federal no começo do mês passado, dias antes de Moro se filiar à legenda.

Segundo o partido, outras “importantes lideranças do Paraná” também assinarão suas fichas de filiação.

Dallagnol ganhou notoriedade por integrar e coordenar a força-tarefa da Operação Lava-Jato, que investigou crimes de corrupção na Petrobras e em outras estatais.