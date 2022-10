Fãs de Chico Buarque gritam 'Fora, Bolsonaro' em BH

Chico Buarque em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (6/10) (foto: Helvécio Carlos/EM/D.A Press) Os fãs do cantor Chico Buarque aqueceram a voz na fila do show da turnê "Que tal um samba?”, no Minascentro, em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (6/10), ao som de “Fora, Bolsonaro”. Assim como o artista, o público também manifestou apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nestas eleições presidenciais e em coro gritou “Olé, olé, olé, olá, Lula, Lula”.











Vale ressaltar que durante a campanha em primeiro turno, ele foi um dos artistas que participaram do movimento pelo voto útil em Lula.



“Hoje eu não quero conversa com admiradores de Lula, prefiro falar com quem não gosta de Lula, mas há de entender que, neste momento, o importante é salvar nossa democracia. Democracia, contra ameaças de golpe, contra o ódio, contra a violência, contra o descaso com multidões nas ruas, passando fome, revirando o lixo”, disse o artista na propaganda eleitoral.





“Então, quem não gosta do Lula, mas aceita votar nele assim mesmo, a contragosto. É melhor votar uma vez só para encerrar o assunto”, completou.

"Que tal um samba?"

"Que tal um samba?" foi anunciada com a chegada de um single homônimo, que conta com a participação de Hamilton de Holanda. Trata-se da primeira canção inédita de Chico Buarque desde o álbum "Caravanas", de 2017.