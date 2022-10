Michelle Bolsonaro pede desculpas por palavrões do presidente Bolsonaro

Michelle Bolsonaro se reuniu com aliados de Jair Bolsonaro (PL) no Palácio da Alvorada (foto: EVARISTO SA / AFP)



Ingrid Soares - Correio Braziliense

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, pediu desculpas pelos palavrões proferidos pelo marido, o presidente Jair Bolsonaro (PL). A declaração ocorreu nesta quinta-feira (6/10), durante reunião no Palácio da Alvorada, onde o chefe do Executivo reuniu aliados para reforçar palanques estaduais na corrida à reeleição.



“Perdão a todos pelos palavrões do meu marido, também não concordo, mas ele é assim. Tem gente que gosta, né?”, declarou ela.





Michelle disse ainda que tem saído de sua “zona de conforto” ao ajudar Bolsonaro em sua campanha , discursando principalmente em ambientes religiosos e aparecendo em peças eleitorais.“Não sou essa oradora como ele fala. Realmente, estou saindo da minha zona de conforto, prefiro ser mãe, esposa, ajudadora, porque esse é o papel da mulher. Mas, se Deus quer assim, vou pedir para ele me dar sabedoria”, disse.Ela emendou pedir também “a Deus sabedoria para os senhores dirigirem seus mandatos”.“Nós seguiremos firmes e fortes, não por um projeto de poder, mas crendo no nosso Brasil, que é próspero, nossa terra é abençoada por Deus. Estamos aqui para trabalhar, levar acessibilidade, justiça social. Como prometemos em 2019, vamos trabalhar e não deixar ninguém para trás. Tivemos muitos avanços na área da acessibilidade, da inclusão, a verdadeira inclusão”, alegou.