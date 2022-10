Quando começa o horário político no segundo turno das eleições 2022?

AM

O horário eleitoral gratuito nas emissoras de televisão e rádio começam a partir desta sexta-feira (7/10) (foto: Agência Brasil) O horário eleitoral gratuito nas emissoras de televisão e rádio começa nesta sexta-feira (7/10). A informação é do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e o tempo de propaganda será dividido igualmente entre os candidatos que disputarão o segundo turno para a presidência ou aos governos de 12 estados. Em Minas, não haverá segundo turno para fovernador, com a reeleição de Romeu Zema (Novo) já na primeira votação.









De acordo com a resolução do TSE, a propaganda para presidente será veiculada na televisão de segunda a sábado, das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40. No rádio, por sua vez, o horário eleitoral para presidente vai ao ar das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10.





O candidato que obteve maior número de votos no primeiro turno, conforme a lei, será o primeiro a se apresentar, seguindo a alternância da ordem de inserção ou programa.

Nos estados em que haverá disputa para governador, os candidatos poderão veicular propaganda das 7h10 às 7h20 e das 12h10 às 12h20 no rádio. Já na televisão, o horário eleitoral para o executivo estadual será das 13h10 às 13h20 e das 20h40 às 20h50.





O TSE estabeleceu que emissoras também deverão reservar, de segunda a domingo, 25 minutos para cada cargo que concorrerá no segundo turno para veiculação das inserções de 30 e 60 segundos na programação.

Eleições de 2022

Dia e horário de votação: O segundo turno ocorre no domingo, dia 30 de outubro, das 8h às 17h, no horário de Brasília.

Onde votar: O eleitor pode conferir o local de votação no site do TSE. Ou através do aplicativo e-Título, acessando "onde votar".

Quem deve votar: Todos os brasileiros alfabetizados, entre 18 e 70 anos, serão obrigados a votar no dia da votação, isto é, 2 de outubro ou 30/10 em caso de segundo turno. O voto é facultativo apenas para quem tem entre 16 e 18 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos.

Ordem para votar:

Governador (em casos de estados que terão segundo turno para disputa do cargo) - dois dígitos Presidente - dois dígitos