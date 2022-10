Pode beber no segundo turno das eleições 2022?

Impedimento não está previsto em uma norma nacional e não há orientação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sendo uma decisão do Tribunal regional Eleitoral (TRE) de cada unidade federativa (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 12/12/2020) A adoção de uma 'Lei Seca’ nas eleições, com proibição do comércio de álcool, não está prevista em uma norma nacional e não há orientação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre o assunto, sendo o impedimento uma medida facultativa. Por isso, a decisão é feita por cada Tribunal Regional Eleitoral (TRE) em cada unidade da federação.









A medida atendeu um pedido da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Minas Gerais (Abrasel-MG), pois o domingo representa 35% do faturamento semanal desses estabelecimentos. Segundo o Governo de Minas, há “um prejuízo para o comércio, sem, contudo, uma constatação de que a proibição de venda de álcool traga benefícios para a segurança.”





A decisão, que ocorreu de forma colegiada com o Gabinete Institucional de Segurança do TRE-MG e os órgão de segurança — Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar, servirá também para o segundo turno das eleições de 2022





Apesar da maioria das unidades federativas liberarem a venda e consumo de álcool, 11 estados publicaram as portarias que determinam a Lei Seca no pleito deste ano, sendo eles Amazonas, Rondônia, Roraima, Maranhão, Mato Grosso do Sul. Rio Grande do Norte, Tocantins e Paraná.

Eleições de 2022

Dia e horário de votação: O segundo turno ocorre no domingo, dia 30 de outubro, das 8h às 17h, no horário de Brasília.

Onde votar: O eleitor pode conferir o local de votação no site do TSE. Ou através do aplicativo e-Título, acessando "onde votar".

Quem deve votar: Todos os brasileiros alfabetizados, entre 18 e 70 anos, serão obrigados a votar no dia da votação, isto é, 2 de outubro ou 30/10 em caso de segundo turno. O voto é facultativo apenas para quem tem entre 16 e 18 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos.

