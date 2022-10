Filho de Durval Ângelo, Miguel Ângelo é eleito deputado federal

Miguel ocupa uma das 10 cadeiras do partido na Câmara dos Deputados (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Apoiador do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e filho do ex-deputado Durval Ângelo (PT), Miguel Ângelo (PT) foi eleito deputado federal com 84.173 mil votos.