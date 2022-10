Atacada por petistas na votação de reformas, Tabata pede voto a Lula

Esse vídeo é pra você que votou em mim e não votou no Lula no primeiro turno. Vamos conversar? pic.twitter.com/g5brVfHOyd %u2014 Tabata Amaral (@tabataamaralsp) October 4, 2022

Reeleita deputada federal, Tabata Amaral (PSB-SP) foi ao Twitter buscar conversar com seus eleitores que não optaram pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno e convencê-los a votar pelo candidato no segundo.Eleita com 337 mil votos, Tabata buscou desconstruir a imagem de que Lula e o presidente Jair Bolsonaro (PL) fazem parte de dois extremos. Segundo a política, Bolsonaro é um "insensível que faz chacota da miséria e falta de ar" e que Lula "governou com moderação na economia"."Esse papo de comunismo e Venezuela não cola. Até o Ratinho falou que a vida dele era melhor no governo Lula", afirmou Tabata, relembrando a entrevista do petista ao apresentador Carlos Massa, vulgo Ratinho Na conversa, que foi ao ar no dia 22 de setembro, o ex-presidente disse que "esse país era feliz (quando ele governava)... Até você era mais feliz . Até você dava mais risada". Ao que o apresentador, constrangido, afirma que "eu ganhava mais que agora".Ratinho é pai de Ratinho Júnior, governador reeleito do Paraná, que declarou apoio a Bolsonaro no segunto turno do pleito.

"Por ser moderada, todos os dias apanho dessa esquerda twitteira", afirmou Tabata, que disse ainda que sempre ficará ao lado de "quem mais precisa". Logo depois, declarou seu voto em "Lula e Alckmin" e que irá as ruas fazer campanha.