Apoiador de Lula, Ricardo Campos é eleito deputado estadual

Apoiador do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ricardo Campos (PT) foi eleito deputado estadual com 42.690 mil votos e conquistou cadeira na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Estreante na ALMG, Ricardo é natural de São João da Ponte. Para ele, agora a cidade terá “um representante para lutar pelos interesses e pela melhoraria da vida do seu povo”.

O agora eleito deputado estadual contou com o apoio do prefeito Danilo Veloso (PT). Ricardo é tido como o sucessor do deputado Virgílio Guimarães, que se candidatou a primeiro suplente de Alexandre Silveira (PSD), derrotado no Senado.