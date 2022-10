Túlio Gadêlha recebe 134 mil votos e é reeleito para Câmara dos Deputados

Túlio Gadêlha (Rede) recebeu 77% a mais de votos do que na eleição de 2018 (foto: Vinicius Loures/Camara dos Deputados)

Reeleição é comemorada por Fátima Bernardes

O deputado federal Túlio Gadêlha (Rede) foi escolhido pelos eleitores pernambucanos para representar o estado na Câmara dos Deputados por mais quatro anos. O parlamentar conquistou, nas urnas apuradas no domingo (2/10), 134.391 votos, 77,66% a mais do que o conquistado em 2018, quando registrou 75.642 apoiadores no pleito.O resultado do domingo fez com que Túlio também se elegesse, pela primeira vez, por meio do quociente eleitoral, ação em que o candidato alcança o número necessário de votos para se eleger por si só, sem depender de outros colegas do mesmo partido. Ele é o único representante do partido Rede eleito entre os 25 parlamentares de Pernambuco escolhidos no pleito de 2022.Em 2018, Túlio se elegeu pelas sobras eleitorais conquistadas pela soma dos candidatos do PDT, partido do parlamentar da época, com os votos de Wolney Queiroz Maciel, candidato mais votado no pleito. A soma garantiu uma vaga a mais na Câmara e ele foi escolhido por ser o segundo mais votado do partido.Túlio conquistou maior notoriedade nos últimos anos por se posicionar como um dos opositores do governo Bolsonaro na Câmara . No registro de tramitações de documentos do site da Câmara, é possível encontrar diversos pedidos de informações sobre movimentações do presidente, como requerimentos de informação (RIC) sobre o detalhamento de gastos de recursos públicos na viagem do chefe do Executivo ao Reino Unido, para o funeral da rainha Elizabeth II.O parlamentar também se posicionou, no últimos quatro anos, contra projetos de leis criados por bolsonaristas e apoiou o avanço de propostas progressistas, como a relatoria do projeto de lei que torna crime a apologia à ditadura militar, criado no âmbito da Comissão de CUltura (CCULT). Ao Correio, ele expressou de maneira objetiva que o objetivo dele é evitar a reeleição de Bolsonaro.

A vitória de Túlio foi comemorada por Fátima Bernardes, apresentadora da TV Globo com quem namora desde 2017. A artista fez uma postagem nas redes sociais para o parlamentar. “Parabéns, amor. Mais quatro anos confiados a você para seguir trabalhando pelos que mais precisam. E assim será”, escreveu.

Quem é Túlio Gadêlha

Túlio Gadêlha Sales de Melo, de 34 anos, é recifense e graduado em direito. Aos 19 anos, se filiou ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), quando também passou a atuar no movimento estudantil universitário e se tornou presidente da Juventude Socialista em Pernambuco.A carreira como representante dos eleitores de Pernambuco começou em 2012, quando foi eleito como vereador do Recife. Em 2018, assumiu a vaga na Câmara dos Deputados, se tornando afiliado da Rede Sustentabilidade em 2021. É presidente da Subcomissão Permanente Combate Trabalho Escravo e atua na Frente Parlamentar dos Recicladores do Brasil (FRPB), entre outras.Entre as emendas parlamentares aprovadas em 2022, a maioria são destinadas para favorecer melhorias na rede de saúde dos municípios pernambucanos, como a destinação de mais de R$ 119 mil para a criação de unidades de saúde no município de Timbauba (PE) e outros mais de R$ 1,5 milhão para Santa Cruz do Capibaribe (PE), para o mesmo objetivo.