Sete Lagoas: os candidatos mais votados para presidência, governo e senado

O candidato à presidência Jair Bolsonaro (PL) foi o mais votado em Sete Lagoas, com 65.641 votos. Em seguida, aparecem Lula (PT), com 51.445; Simone Tebet (MDB), 8.107; e Ciro Gomes (PDT), com 3.685.









Em relação ao governo do Estado de Minas Gerais, o candidato à reeleição, Romeu Zema (Novo), foi o mais votado (64.695) na cidade. O segundo mais lembrado pelos eleitores foi o ex-prefeito de BH Alexandre Kalil, com 37.990 votos. Em terceiro ficou o atual senador Carlos Viana (PL), 11.910 votos.





Em 2018, Zema havia conquistado 46,07% dos votos (45.510) na cidade, no primeiro turno.





Na disputa pela vaga ao senado, o candidato Cleitinho (PSC) foi o mais votado pelos setelagoanos, com 51.414 votos. Ele foi seguido por Alexandre Silveira (PSD), com 31.268. Em terceiro ficou Marcelo Aro, do Partido Progressistas (PP), com 20.351 votos.