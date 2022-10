Ipatinga: candidatos mais votados para presidência, governo e senado

Lula teve menos votos que Bolsonaro em Ipatinga (foto: Divulgação / AFP) O candidato à presidência Jair Bolsonaro (PL) foi o mais votado na cidade de Ipatinga, no Vale do Rio Doce de Minas Gerais, com 79.427 votos. Em seguida, aparecem Luiz Inácio Lula da Silva, com 45.297, Simone Tebet (MDB), 4.262, Ciro Gomes (PDT), com 3.128.





Na última eleição, Bolsonaro chegou a conquistar 66,32% dos votos (85.504) no primeiro turno em Ipatinga. O Partido dos Trabalhadores, com Fernando Haddad, havia obtido 15,52% dos votos (20.012), enquanto Ciro (PDT), 9,06% (20.012).





Em relação ao governo do Estado de Minas Gerais, o candidato à reeleição, Romeu Zema (Novo), foi o mais votado (79.724) na cidade. O segundo mais lembrado pelos eleitores foi o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil, com 31.341 votos. Em terceiro ficou o atual senador Carlos Viana (PL), 9.986 votos.





Em 2018, Zema havia conquistado 51,63% dos votos (57.582) na cidade, no primeiro turno.





Na disputa pela vaga ao senado, o candidato Cleitinho (PSC) foi o mais votado pelos ipatinguenses, com 72.292 votos. Ele foi seguido de perto por Alexandre Silveira (PSD), com 28.051. Em terceiro ficou Marcelo Aro, do Partido Progressistas (PP), com 13.331 votos.