Governador Valadares: mais votados para presidência, governo e senado

Bolsonaro foi o candidato mais votado em Governador Valadares (foto: EVARISTO SA / AFP)



O candidato à presidência Jair Bolsonaro (PL) foi o mais votado na cidade de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce de Minas Gerais, com 84.540 (57,62%) votos. Em seguida, aparecem Lula (PT), com 53.339 (36,36%), Simone Tebet (MDB), 4.452 (3,03%), e Ciro Gomes (PDT), com 2.771 (1,89%). O candidato à presidência Jair Bolsonaro (PL) foi o mais votado na cidade de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce de Minas Gerais, com 84.540 (57,62%) votos. Em seguida, aparecem Lula (PT), com 53.339 (36,36%), Simone Tebet (MDB), 4.452 (3,03%), e Ciro Gomes (PDT), com 2.771 (1,89%).





Na última eleição, Bolsonaro chegou a conquistar 63,97% dos votos (87.699) no primeiro turno em Valadares. O Partido dos Trabalhadores, com Fernando Haddad, havia obtido 20,16% (27.636), enquanto Ciro (PDT), 7,11% (9.743).





Em relação ao governo do Estado de Minas Gerais, o candidato à reeleição, Romeu Zema (Novo), foi o mais votado 81.310 votos (61,71%) na cidade. O segundo mais lembrado pelos eleitores foi o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil, com 33.352 (25,31) votos. Em terceiro ficou o atual senador Carlos Viana (PL), 15.380 votos.





Em 2018, Zema conquistou 37,26% dos votos (44.752) na cidade, no primeiro turno.





Na disputa pela vaga ao senado, o candidato Cleitinho (PSC) foi o mais votado, com 69.998 (55,35%). O segundo foi Alexandre Silveira (PSD), com 69.998 (55,35%). Em terceiro ficou Marcelo Aro, do Partido Progressistas (PP), com 20.317 (16,06%) votos.