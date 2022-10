Rosa Weber: 'Que a eleição seja a afirmação do Estado de Direito'

Rosa Weber em votação de 2018 (foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

A presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministra Rosa Weber, afirmou desejar que, no futuro, a sociedade olhe para as eleições deste domingo (2/10) e conclua que houve a afirmação do Estado Democrático de Direito.



"Hoje é um dia muito importante para todos nós, brasileiras e brasileiros, porque é um dia em que nós estamos celebrando a democracia. Essa democracia que nos une nas nossas diferenças e que assegura que o povo, de forma consciente, independente, defina os destinos do nosso país via afirmação da sua vontade soberana", disse.





"Eu desejo que esta tarde transcorra na absoluta tranquilidade, como está acontecendo, na paz que a sociedade brasileira merece. Eu desejo também, sinceramente, que no futuro nós possamos olhar para esse 2 de outubro de 2022 e concluir que ele representou uma afirmação do nosso Estado Democrático de Direito", complementou.



A presidente do STF deu a declaração à imprensa após votar, em Brasília. A ministra ficou cerca de 40 minutos na fila e se recusou a passar na frente dos outros eleitores, mesmo tendo prioridade. Rosa Weber completa 74 anos neste domingo.



A fala da ministra ocorre em meio às ameaças golpistas do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), que lidera uma campanha para desacreditar as urnas eletrônicas.