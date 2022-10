Cleitinho ao votar: 'Não se pode apegar a pesquisas'

Cleitinho Azevedo votou em Divinópolis (foto: Amanda Quintiliano)

Candidato a senador, o deputado estadual Cleitinho Azevedo (PSC) deve acompanhar a apuração dos votos com familiares na casa dele em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. Ao votar, no final da manhã deste domingo (2/10), ao mesmo tempo que demonstrou confiança, afirmou que “não se pode apegar a pesquisas”.

Cleitinho chegou para votar acompanhado da esposa, dos dois filhos e assessores, na Escola Estadual Martin Cyprien, maior colégio eleitoral da cidade, no Bairro São José.



“A expectativa está tranquila, a gente trabalhou os 45 dias, a gente não pode se apegar as pesquisas, porque toda hora as pesquisas falam uma coisa. Mas as pesquisas sempre me apontaram na liderança. Agora, é manter para a gente ganhar a eleição e representar Divinópolis e Minas Gerais por todo o Brasil”, afirmou.



Azevedo também se comprometeu, se eleito, a “cuidar de casa”.



“Os planos são usar a minha representatividade para o Centro-Oeste, sou filho da terra aqui. Não adianta querer cuidar da casa dos outros se eu não estou cuidando da minha. Vou cuidar de todos e inclusive daqui.”, afirmou.



Sobre a campanha, disse ter sido “justo e honesto”. Voltou a frisar não ter usado fundo eleitoral e mandou recado aos adversários. “A história de Davi quem conhece, Davi vai ganhar de novo."

*Amanda Quintiliano especial para o EM