Passageiros de voo com Padre Kelmon fazem coro a Lula

O candidato a presidente Padre Kelmon (PTB) ouviu o coro, a favor de Lula, dos passageiros de um voo que ia de Salvador para São Paulo, na manhã deste domingo (02/10). Ao som 'Lula, Lula', ele foi gravado olhando para baixo, no momento da cantoria.









Na manhã deste domingo, o candidato compareceu em uma escola no Bairro do Cabula, em Salvador. No local, Kelmon indicou o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) como uma opção de voto para os seus eleitores.





Padre Kelmon é natural da Bahia (foto: Reprodução da TV - São Paulo)







"Vamos definir essa eleição no primeiro turno. Nós temos hoje no Brasil duas candidaturas de direita: Padre Kelmon de direita, Bolsonaro de direita. Você escolhe: o padre ou Bolsonaro", afirmou em entrevista à imprensa pouco depois de votar em Salvador.





Ele ainda acusou a imprensa de "transmitir fake news" e reiterou que é um padre. "Eu não sou padre da Igreja Católica Romana, eu sou padre da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Isso tem que ficar muito claro." (Com informações da FolhaPress)