Carlos Viana vota em BH e revela confiança para 2° turno

O senador e candidato ao governo de Minas Gerais, Carlos Viana (PL) , votou na manhã deste domingo (2/10), na Escola Estadual Helena Pena, no Bairro Sagrada Família, Região Leste de Belo Horizonte. Acompanhado da família, ele cumprimentou apoiadores e opositores na entrada.









Questionado sobre as pesquisas presidenciais mostrarem Lula (PT) , na liderança, Viana afirmou que 'se dependesse de pesquisa, não seria senador'. Embora tenha falado que não acredita nas pesquisas para presidentes, ele afirmou estar feliz por ser apontado pelas pesquisas para o governo de Minas como o terceiro preferido pela população.





Viana acompanhará a apuração junto com sua equipe e a família (foto: Gladyston Rodrigues/ EM/ D.A Press)







"É uma alegria muito grande ter participado da eleição, estar entre os três apontados pela pesquisa como preferidos da população. (...) Eu não acredito nessas pesquisas, entendo que haverá um segundo turno muito disputado (...) o problema aqui não é o homem presidente da República. O importante aqui é o Brasil que nós queremos, o país que a gente quer para os filhos e netos", disse.





Viana acompanhará a apuração com sua equipe e a família. "Quem quer que ganhe essa eleição vai tomar posse. Penso que as urnas podem revelar surpresas boas, estou confiante no segundo turno. De toda forma, se não vier, já me sinto vitorioso", finaliza.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.