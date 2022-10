Eleitor vota duas vezes e invalida urna em Lisboa

A fraude foi imediatamente identificada e a eleição na sala acabou paralisada (foto: Elza Fiuza/ Agência Brasil)

Um eleitor driblou a fiscalização e votou duas vezes nas eleições deste domingo (02/10) em Lisboa. O episódio levou à impugnação de uma urna eletrônica e à invalidação de 59 votos que haviam sido computados antes do episódio.

A atitude é considerada crime eleitoral no Brasil, mas, por ter acontecido no exterior, ele não foi preso pela polícia portuguesa. A adida da Polícia Federal fez um boletim de ocorrência e o homem deve ser processado no Brasil.

O caso aconteceu na sala 3 da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que reúne duas seções eleitorais. Por conta de um problema técnico, a votação de uma das seções estava acontecendo com cédulas de papel.

Após entrar na fila e votar com uma cédula física, o homem correu para a urna eletrônica da seção vizinha e votou uma segunda vez. O aparelho havia acabado de ser liberado para que um outro eleitor votasse.

A fraude foi imediatamente identificada e a eleição na sala acabou paralisada. Após decisão do Cartório Eleitoral, a urna eletrônica com a votação indevida foi impugnada e todos os votos nela contidos acabaram invalidados.

Após cerca de uma hora, a votação recomeçou, agora com cédulas de papel. Eleitores que tiveram os votos invalidados têm o direito de votar novamente.

Brasileiros presentes durante a confusão afirmam que o homem se identificou como eleitor do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Com 45.273 pessoas aptas a votar, Lisboa, cidade com maior número de eleitores fora do Brasil, registra longas filas desde a abertura das urnas.

O local de votação também registra aglomerações e tumulto entre apoiadores de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Há 45.273 brasileiros aptos a votar em Lisboa, um aumento de mais de 113% em relação a 2018.