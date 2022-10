Qual é o número de Alvaro Dias para o Senado nas eleições de 2022?

(foto: Divulgação)

O senador Alvaro Dias (Podemos) disputa a reeleição este ano como o número 190. Se principal adversário é um ex-aliado, o também ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-juiz Sérgio Moro Aos 77 anos, ele busca seu quinto mandato de senador. Dias iniciou a carreira política em 1969, ano que se elegeu vereador em Londrina, Paraná, pelo PMDB, hoje MDB.Na sequência, foi eleito deputado estadual (1971/1975), deputado federal (1975/1983), , senador (1983/1987), governador (1987/1991).Alvaro Dias foi eleito governador do Paraná pelo PSDB, partido fundado em 1988 por dissidentes do então PMDB, hoje MDB.Dias foi expulso do ninho tucano em 2001 por pedir a abertura de um processo de impeachment contra o então presidente Fernando Henrique Cardoso.Na sequência, ele se abrigou no PDT, mas voltou ao PSDB em 2002. Em 2017, ele se filia ao Podemos para concorrer a presidente da República.Depois de perder a reeleição para governador do Paraná, Dias ficou quatro anos sem mandato eletivo, mas retornou em 1999, após se eleger senador no ano anterior. O parlamentar exerce o cargo desde então fe está em uma disputa a acirrada com Sérgio Moro (União Brasil) para permanecer no Senado.



Segundo a pesquisa Ipec divugada neste sábado, Moro tinha 35% das intenções de voto contra 41% de Alvaro Dias.