Urnas com defeito obrigam eleitores em Lisboa a votar impresso

Eleitores em frente a local de votação em Lisboa (foto: Vicente Nunes/CB/D.A. Press)





Lisboa — Duas da 58 urnas eletrônicas colocadas à disposição dos 45.273 brasileiros aptos a votar nas eleições presidenciais deste ano em Lisboa, maior colégio eleitoral fora do Brasil, apresentaram problemas e tiveram de ser substituídas por urnas de lona. Com isso, os cidadãos inscritos nas seções em que houve as falhas tiveram de assinalar suas escolhas no voto impresso. Segundo o cônsul-geral do Brasil em Lisboa, Wladimir Valler Filho, assim que os problemas foram detectados, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi acionado e as urnas de lona, liberadas. “Tudo foi solucionado rapidamente”, garantiu.









Valler Filho garantiu que, até o meio da manhã, não tinha sido registrado nenhum tumulto. Havia uma grande preocupação das autoridades em relação a possíveis atos de violência, com confronto entre os eleitores. A preocupação era tamanha, que a Polícia de Segurança de Pública (PSP) de Portugal reforçou o efetivo no local desde sábado. O número de seguranças privados contratados pelo consulado mais do que dobrou em relação a 2018. “Tudo está transcorrendo dentro da normalidade, com harmonia”, assinalou.





O cônsul ressaltou que foi necessário um grande planejamento para que todo o processo de votação fosse viabilizado em Lisboa, onde o número de brasileiros aptos a votar mais que dobrou frente quatro anos atrás. “O resultado é muito positivo, apesar do tempo que tivemos para organizar tudo”, disse. Foram montadas 118 seções eleitorais, com 58 urnas, e convocados 232 mesários. Duas semanas antes do pleito, houve ameaça de greve por parte dos funcionários contratados localmente pelo consulado. Mas tudo foi contornado.





Em 2018, o presidente Jair Bolsonaro, então no PSL, venceu com quase o triplo de votos do candidato do PT, Fernando Haddad. A abstenção passou de 50%. Neste ano, segundo analistas, a disputa entre Bolsonaro e Lula será mais acirrada, devido à mudança no perfil dos brasileiros que chegaram a Portugal nos últimos quatros anos, mais instruídos e bem-informados. “É um prazer verificar que os brasileiros residentes aqui providenciaram seus títulos, organizaram a documentação e estão podendo votar. Tudo isso é muito positivo”, afirmou Valler Filho.