Guia do eleitor 2022: tudo o que precisa saber no dia de eleição

O Estado de Minas separou as principais dúvidas dos eleitores e fez um guia para ajudar na votação deste domingo (foto: Arte: Soraia Piva/EM/D.A Press) O primeiro turno das eleições ocorre neste domingo (2/10), das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Confira abaixo os horários de abertura das seções, quais os cargos estão em disputa este ano, a ordem de votação na urna eletrônica e os documentos exigidos no dia de votar. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Brasil tem 156.454.011 eleitoras e eleitores aptos para votar este ano.

Preciso levar o título de eleitor?





Se não estiver com o título de eleitor, você pode votar apresentando um documento de identificação com foto (CNH, RG ou Carteira de Trabalho). Use também o aplicativo e-Título do seu smartphone.





Qual é o horário das eleições?





8h às 17h, no horário de Brasília. Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Roraima, Mato Grosso e Pará terão a votação iniciada uma hora antes. No Acre, a votação começará duas horas mais cedo e, em Fernando de Noronha, uma hora mais tarde.





Quem é obrigado a votar?





Todos os brasileiros alfabetizados, entre 18 e 70 anos, serão obrigados a votar no dia da votação.





Como saber onde vou votar?





O eleitor pode conferir o local de votação no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ou através do aplicativo e-Título, acessando "onde votar".

Ordem de votação:





Deputado federal - quatro dígitos

Deputado estadual ou distrital - cinco dígitos

Senador - três dígitos

Governador - dois dígitos

Presidente - dois dígitos





Qual documento é preciso levar?





Documento de identificação oficial com foto: identidade, carteira de motorista com foto, o certificado de reservista, a carteira de trabalho, o passaporte e a identidade funcional emitida por órgão de classe.





Como faço para justificar a ausência do voto?





Pelo aplicativo e-Título para quem estiver fora do seu domicílio eleitoral, incluindo eleitores no exterior.





Em caso de ausência na votação, o eleitor terá 60 dias para apresentar justificativa ao juiz eleitoral.





O eleitor pode se ausentar do trabalho para votar?





Pode. O Código Eleitoral define que o direito de voto deve ser garantido a todos os cidadãos e impedir um eleitor de votar é crime eleitoral.

Não há "dress code" para ir votar. No entanto, o TSE proíbe trajes de bano (foto: Arte: Soraia Piva/EM/D.A Press)

Posso ir votar de bermuda?





Sim. Não há “dress code”. No entanto, não é permitido aparecer no local de votação sem camisa, trajando roupa de banho, como biquíni, maiô e sunga. Apenas os mesários terão de usar roupas mais compostas.

Pessoa com deficiência (PcD) é obrigada a votar?





Sim. Em regra, os eleitores PcD devem votar normalmente. As novas urnas eletrônicas contarão com acessibilidade para pessoas com deficiência visual e para eleitores com deficiência auditiva.





Quem não votou na última eleição pode votar?





De acordo com o TSE, o eleitor que não compareceu às urnas em 2020 e não justificou poderá votar normalmente nas eleições deste ano.





Posso levar “colinha” para votar?





O TSE permite também que você leve uma "cola" (lembrete) com os números dos candidatos escolhidos.





Posso ir com a camisa do meu candidato?





O eleitor pode manifestar seu apoio político com o uso de bandeiras, broches, adesivos e camisetas com foto e número de candidato no dia da votação, desde que essa manifestação seja de forma individual e silenciosa.





Posso me aglomerar com o meu grupo para manifestar apoio ao meu candidato?





Não. O TSE proíbe qualquer tipo de aglomeração de pessoas uniformizadas ou que portem algum identificador de candidato ou partido no dia da votação.





Posso levar o meu celular para votar?





Sim. Mas os eleitores serão obrigados a deixar o telefone celular com os mesários antes de ir votar na cabine.





Moro no exterior. Preciso votar?





Para as pessoas com domicílio eleitoral no exterior, o voto é exigido nas eleições para presidência e vice-presidência da República.





Quem estiver fora do Brasil no período das eleições pode votar?





Os brasileiros que estiverem viajando não podem exercer o voto, e o sufrágio em trânsito é permitido apenas em território nacional.





Como votar em trânsito?





Se o eleitor estiver fora do estado do domicílio eleitoral, o voto será somente para presidente da República. Caso seja para alguma cidade dentro do estado onde tem domicílio eleitoral, poderá votar em todos os cargos em disputa. O prazo para solicitar o voto em trânsito acabou em 18/8.

Voto em trânsito é para pessoas que estão fora do seu domicílio eleitoral. O prazo para solicitar o voto em trânsito acabou em 18/8. (foto: Arte: Soraia Piva/EM/D.A Press)

Posso votar em deputados e senadores de outro estado?





Não. É preciso votar no congressista do seu estado. Entre as funções dos deputados e senadores está a de representar o povo no Congresso e, para isso, cada unidade da federação possui um número de vagas.





Não fiz o cadastramento biométrico. Posso votar esse ano?





Sim. O eleitor sem biometria não será impedido de votar em 2022. O Cadastro biométrico continua suspenso em todo o país como forma de prevenir a disseminação da Covid-19.