Qual é o número de Boulos para deputado federal nas eleições 2022?

Formado em filosofia pela USP, Boulos já trabalhou como professor na rede pública de ensino de São Paulo (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 24/5/22)

Leia também: Qual é o número de Duda Salabert para deputada federal nas eleições 2022?

Eleições 2022

Dia e horário de votação: O primeiro turno ocorre no domingo dia 2 de outubro das 8h às 17h, no horário de Brasília. O segundo turno, caso necessário, será no dia 30/10.

Onde votar: O eleitor pode conferir o local de votação no site do TSE. Ou através do aplicativo e-Título, acessando "onde votar".

Quem deve votar: Todos os brasileiros alfabetizados, entre 18 e 70 anos, serão obrigados a votar no dia da votação, isto é, 2 de outubro ou 30/10 em caso de segundo turno. O voto é facultativo apenas para quem tem entre 16 e 18 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos.

Ordem para votar:

Deputado federal - quatro dígitos Deputado estadual ou distrital - cinco dígitos Senador - três dígitos Governador - dois dígitos Presidente - dois dígitos

O candidato Guilherme Boulos (PSOL) disputa o cargo de deputado federal pelo estado de São Paulo nestas eleições de 2022. Ele concorre com o número 5010.Coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) e professor de Ensino Superior, Boulos, de 40 anos, é natural de São Paulo. Ele é formado em filosofia pela USP e também já trabalhou como professor na rede pública de ensino de São Paulo. Boulos ficou conhecido em 2003 , quando participou da ocupação de um terreno da montadora Volkswagen, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Ele, inclusive, já morou em ocupações encampadas pelo MTST.Em 2018, ele ingressou no PSOL como pré-candidato à presidência, tendo a indígena Sônia Guajajara como vice.