Zé Neto declara voto em Bolsonaro

Zé Neto usou redes sociais para declarar voto em Bolsonaro (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O cantor Zé Neto declarou voto ao presidente Jair Bolsonaro (PL) . Em um vídeo publicado no Instagram, ao ser perguntado se votaria no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou no atual mandatário, Zé Neto disse que podem perguntar "22" vezes, mas o voto dele é secreto. O número é uma referência ao número de legenda do presidente.