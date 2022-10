Gusttavo Lima declara voto em Bolsonaro; presidente agradece apoio

Cantor declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O cantor Gusttavo Lima declarou voto no presidente Jair Bolsonaro (PL), na noite dessa sexta-feira (30/9). Durante show em Miami, nos Estados Unidos, a plateia do artista gritava 'mito', em referência ao presidente Jair Bolsonaro enquanto Gusttavo Lima segurava uma bandeira do Brasil. Em seguida, cantor fez gesto "22" com as mãos, número de urna do presidente.