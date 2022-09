Saiba como será a agenda de Lula no dia das eleições

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) espera ganhar as eleições em 1° turno, no domingo (2/10) (foto: Divulgação/Ricardo Stuckert)

O domingo, 2 de outubro, será de muita expectativa para o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líder nas pesquisas para a Presidência da República. A agenda do candidato será dividida entre São Bernardo do Campo, berço político do petista, e a capital paulista.