Como baixar e atualizar o e-título

Aplicativo pode ser usado para justificar ausência, consultar local de votação, entre outros serviços (foto: Reprodução/Agência Brasil) O aplicativo e-Título poderá ser usado pelos eleitores no dia do pleito como documento oficial para votar. Além disso, os usuários podem consultar o local de votação - zona e seção eleitoral -, solicitar a justificativa de ausência, emitir a certidão de quitação eleitoral, entre outros serviços.









Em um eventual segundo turno, 30 de outubro, a regra é a mesma: só será possível tirar a via digital do título até a véspera, ou seja, 29 de outubro.





Como baixar o e-Tìtulo?





Faça o download do aplicativo no celular ou tablet com sistemas Android e iOS, na Google Play ou na App Store. O aplicativo também pode ser atualizado nas mesmas plataformas.





O aplicativo mostra a foto do eleitor, permitindo que o cidadão apresente apenas o seu perfil no aplicativo para ingressar na seção eleitoral e votar, mas a funcionalidade só está disponível para quem realizou o cadastramento biométrico.









