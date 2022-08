Eleições 2022: como consultar a seção do voto em trânsito?

Eleições 2022: veja como consultar o local de votação (foto: Reprodução/Agência Brasil)

O voto em trânsito ocorre quando a pessoa sabe que estará fora de sua cidade no dia da eleição e pede para votar em outra capital ou cidade com mais de 100 mil eleitores. O prazo para inscrição do voto em trânsito já foi encerrado.





O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) liberou nesta terça-feira (30/8) a consulta para os eleitores que solicitaram voto em trânsito para as eleições gerais de 2022. Os endereços podem ser acessados por meio do site do TSE ou pelo aplicativo e-Título.O local de votação também pode ser alterado em outras situações, como seções especiais para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; policiais, bombeiros e outros militares que vão trabalhar no dia das eleições e podem votar onde vão atuar; presos provisórios e adolescentes que cumprem medida socioeducativa em unidades de internação; juízas e juízes, servidoras e servidores da Justiça Eleitoral que precisam votar onde vão trabalhar.