É falso vídeo que mostra comício vazio de Lula em Montes Claros

(foto: Reprodução) O candidato a deputado federal Maurício de Souza (PL), ex-jogador da Seleção Brasileira de vôlei, publicou em seu Instagram vídeo sugerindo que um número pequeno de apoiadores acompanhou a passagem do ex-presidente Lula por Montes Claros, no Norte de Minas, no último dia 15 de setembro. A imagem, a legenda e os comentários dão a entender que o comício do candidato petista estava vazio.









O EM Confirma verificou e concluiu que o conteúdo é FALSO.





O vídeo, publicado no Instagram e intitulado "Lula em Montes Claros 15-09-22", ironiza na legenda: "Tô (sic) com medo agora do segundo turno". Ele mostra um carro de som e um número restrito de simpatizantes agitando bandeiras brancas e vermelhas. Há também uma única bandeira do Brasil. Na série de comentários da postagem, internautas se valem das imagens para classificar como mentirosas pesquisas que apontam a liderança de Lula nas intenções de voto.





O Estado de Minas apurou que as imagens nada têm a ver com o comício de Lula. A aglomeração mostrada no vídeo ocorreu, na verdade, na Praça Doutor Carlos, por volta das 10h, no dia 8 de setembro - uma semana antes da passagem do ex-presidente pelo Norte de Minas. O grupo é formado por apoiadores do deputado federal e candidato à reeleição Paulo Guedes (PT), que fazia campanha na cidade. "Faço caminhada em quase todos os bairros de Montes Claros. Vamos a pé mesmo e uso um pequeno carro de som", informa Paulo Guedes. "Imagina se o Lula ia fazer comício num carro pequeno desse?"





Em momento algum é possível ver Lula nas imagens. A Praça Doutor Carlos está localizada entre o hotel onde Lula se hospedou e o local onde fez o comício - a Praça Pio XII, em frente à Catedral de Nossa Senhora Aparecida, a 5 minutos de distância. Já era noite quando Lula subiu ao palanque ao lado de Kalil, candidato ao governo de Minas, e do senador e candidato à reeleição Alexandre Silveira, ambos do PSD. As imagens postadas por Maurício foram gravadas durante o dia.





Estado de Minas acompanhou a passagem de Lula por Montes Claros e pode afirmar que ele não esteve na Praça Doutor Carlos, onde foi feito o vídeo. Conforme a reportagem constatou no dia do comício, a Praça da Catedral ficou lotada e recebeu caravanas de diversas cidades do Norte de Minas, organizadas por sindicatos e associações comunitárias.

(foto: Lula/YouTube/Reprodução)

EM teve acesso ainda ao comunicado assinado por Paulo Guedes e enviado ao tenente-coronel Guilherme Antunes Machado, comandante do 50º Batalhão de Polícia Militar de Montes Claros. Por meio dele, o deputado comunica a realização da caminhada no dia 8, a partir das 9h, e solicita atuação dos militares na segurança do evento. "O local de partida será a Praça da Estação, passando pela Rua Joaquim Costa, com parada pela Praça Doutor Carlos, prosseguindo pela Rua Doutor Santos, tendo como local de encerramento a Praça Coronel Ribeiro."



