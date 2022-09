Qual é o número de Rodrigo Neves ao governo do Rio de Janeiro?

O ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT) disputa o cargo de governador do Rio de Janeiro com o número 12. O candidato, antes de se filiar ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), concorreu cinco eleições pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e uma pelo Partido Verde (PV).

Nascido em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, o cientista social, de 46 anos, cumpriu dois mandatos como prefeito de Niterói

Nascido em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, o cientista social , de 46 anos, foi eleito vereador de Niterói em 2004. Neves foi eleito duas vezes ao cargo de deputado estadual entre 2006 e 2010. Em 2012, foi eleito prefeito de Niterói , sendo reeleito em 2016.

O PDT foi registrado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no dia 10 de novembro de 1981 e tem como presidente o ex-ministro do Trabalho Carlos Lupi. A sigla tem como vice-presidente o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) , que concorre ao cargo da presidência nas eleições deste ano.