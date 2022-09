Michelle Bolsonaro sobre look de Bruna Marquezine: 'Feia e vulgar'

Primeira-dama disse que look de Marquezine era feio e vulgar (foto: Isac Nóbrega/PR/Dave Benett/Getty Images)

A primeira-dama Michelle Bolsonaro criticou um look usado pela atriz Bruna Marquezine, no desfile da Burberry, marca de roupas britânica. O desfile aconteceu em Londres, ontem, durante a semana de moda, e a atriz compartilhou o look nas redes sociais.