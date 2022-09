Cármen Lúcia manda empresa remover outdoors pró-Bolsonaro de vias do DF

Lei proíbe a propaganda eleitoral em outdoors, inclusive eletrônicos (foto: Nelson Jr./SCO/STF) A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Cármen Lúcia determinou a retirada de outdoors pró-Bolsonaro espalhados pelo Distrito Federal. A empresa responsável pela propaganda deverá remover os painéis em até 24 horas, sob pena de multa fixada em R$ 1 mil por cada dia de descumprimento. A magistrada argumentou que a publicidade é considerada irregular.









Segundo o entendimento de Cármen Lúcia, "as fotos demonstram que os outdoors contêm reproduções estilizadas da bandeira do Brasil e que neles predominam as cores verde e amarelo, associadas à campanha do candidato Jair Messias Bolsonaro, como é de sabença geral".