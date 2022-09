Lula é recebido por Tia Surica na quadra da Portela, no Rio de Janeiro

Tia Surica coroa Lula com o chapéu da Portela, neste domingo (25/9) (foto: Reprodução/YouTube) O candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi recebido na quadra da Portela por Iranette Ferreira Barcellos, a Tia Surica. No início do comício na quadra da escola de samba, neste domingo (25/9), o petista foi “coroado” pela sambista com um chapéu das cores azul e branco escrito “Presidente Lula”.









Lula recebe as boas-vindas dos cariocas, bem representados pelo prefeito Eduardo Paes e por Tia Surica, monumento da Portela! pic.twitter.com/yvdhmv6d0q %u2014 Chico Pinheiro (@chico_pinheiro) September 25, 2022

No evento, ela garantiu que Lula já ganhou as eleições. "Boa tarde a todos, é um prazer receber nosso presidente. E ele vai ganhar no 1° turno se Deus quiser. Salve o Lula!", declarou.

"Gente, Bolsonaro não vai ganhar nunca. O Lula vai ganhar no 1° turno. Aí vai ter comida, bebida, nosso conforto que a gente teve na gestão anterior", acrescentou ela.