Os rumos do país no voto de 10 cidades mineiras

Bolsonaro comandou na sexta-feira motociata em Divinópolis, cidade em que obteve 65% dos votos no segundo turno em 2018. No mesmo dia, Lula fez comício em Ipatinga, onde venceu em 2002 com 71% dos votos válidos

A mais recente pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados, divulgada ontem com exclusividade pelo Estado de Minas – registrada na Justiça Eleitoral com os códigos MG-06101/2022 e BR-05736/2022 – aponta que Lula lidera em Minas com 47,3%%, contra 35,9% de Bolsonaro. Apesar dos resultados, os apoiadores do presidente mantêm a confiança em bom resultado no estado. “Temos observado uma grande movimentação dos grupos de apoio e principalmente uma percepção de que o governo acertou nas últimas medidas ligadas ao combate à inflação, redução do preço da gasolina”, diz o senador Carlos Viana (PL), que disputa o governo estadual com o apoio de Bolsonaro.





A importância de Minas na disputa está na ponta da língua dos liberais. Segundo Bruno Engler, há a expectativa por novas visitas do presidente. “Em um eventual segundo turno, em alguns lugares que têm uma grande densidade populacional, vale a pena refazer a visita. Mas é também uma oportunidade de diversificar os locais. Quem faz o planejamento do cronograma é a campanha nacional; aqui a gente ajuda a organizar na ponta da linha”.





Do lado petista, o estímulo ao voto útil é um dos motivos que fazem existir a crença em triunfo já no primeiro turno. “Há muita gente pensando em votar em Ciro Gomes (PDT) ou Simone Tebet (MDB) no primeiro turno, mas em Lula no segundo. Pode ocorrer, da parte dos eleitores desses candidatos que têm simpatia por Lula e dispostos a votar nele no segundo turno, a fazer a opção pelo voto já no primeiro turno”, acredita Cristiano Silveira.





Apesar da possibilidade, estimulada por levantamentos de intenção de voto, a direção do PT prega cautela e trabalha de olho no segundo turno. “Quem quer ser campeão não pode escolher adversário e nem o tempo do jogo”, fala o dirigente.





MICROCOSMOS “Isso é um dado, todo mundo que ganha eleição, ganha em Minas. A única explicação plausível para isso é que Minas é uma espécie de microcosmos do Brasil”, aponta o pesquisador Carlos Ranulfo. Para o professor da UFMG, a heterogeneidade do estado e a consonância de algumas regiões com territórios limítrofes fazem com que Minas seja um bom termômetro para medir quem vai levar a melhor no cenário nacional.





“O estado de Minas Gerais tem muitas relações com outros pontos do país. As regiões mais ao Norte têm algo de nordestino; as regiões de Poços de Caldas e Pouso Alegre são muito influenciadas por São Paulo; Juiz de Fora é mais carioca. O Triângulo Mineiro é uma região à parte: pela questão do agro, tem influência tanto de São Paulo como do Centro-Oeste. São regiões muito distintas”, explica.





Ainda que existam características marcadas por região, elas não são profundamente enraizadas, como bem revela a alternância na escolha presidencial nas 10 cidades elencadas pela reportagem. A possibilidade de variação de candidato e partido amplia a percepção de Minas como um estado-chave para as campanhas eleitorais. É difícil contar com um voto ‘garantido’ por recorte geográfico, mesmo que existam tendências e preferências históricas.





“Tem eleição que o PT venceu em todas, tem eleição que perdeu em todas. Não há um alinhamento automático das regiões. Mesmo no Norte de Minas, Bolsonaro ganhou tudo em 2018. Governador Valadares, por exemplo, é uma região hostil ao PT. Ou seja: mesmo dentro das regiões há uma heterogeneidade. A Dilma perdeu para o Serra em Valadares e ganhou em Teófilo Otoni. Em 2014, a mesma coisa contra o Aécio”, ressalta Ranulfo.





LULÉCIO Se Lula e Bolsonaro foram hegemônicos nas 10 cidades apontadas na reportagem em 2002 e 2018, respectivamente, o cenário foi bastante diferente em 2014. Na eleição mais apertada desde a redemocratização, Dilma Rousseff levou a melhor em Minas, mas o recorte regional mostra como a vitória petista não se deu de forma tranquila.





Das 10 cidades usadas como modelo, Dilma venceu o segundo turno em seis, mas ultrapassou 60% da preferência do eleitorado apenas em Montes Claros e Juiz de Fora. Aécio Neves (PSDB), adversário da petista no confronto direto, levou a melhor em quatro cidades. Três delas – Pouso Alegre, Poços de Caldas e Governador Valadares – já apresentavam um histórico de rejeição ao PT. Em Ipatinga, no entanto, o tucano conseguiu impor ao partido rival a sua primeira derrota desde a eleição de 1998, quando FHC levou a melhor sobre Lula por pouco mais de 2 pontos percentuais.





Ao Estado de Minas, na semana passada, Aécio atribuiu a derrota em seu estado natal à prevalência do PT no Norte de Minas e nos vales do Mucuri e do Jequitinhonha. De acordo com o deputado federal, candidato à reeleição, a influência dos programas de transferência de renda foi crucial no resultado eleitoral. Em 2006 e 2010, houve “dobradinha” entre PSDB e PT no estado, com Lula e Dilma vencendo para a Presidência, mas Aécio e Antonio Anastasia sendo conduzidos ao governo, em fenômenos chamados de “Lulécio” e “Dilmasia”. O cenário, contudo, mudou em 2014. “Quando teve que votar entre um e outro, que éramos nós (PSDB) contra o PT, (o eleitor) optou pelo estômago, pelo Bolsa-Família. Isso foi no Nordeste, foi em Minas. Não perdi a eleição para a Dilma; perdi para o Bolsa-Família”, avaliou.





Segundo Aécio, assim como o Nordeste brasileiro, parte do Norte mineiro e dos vales do Jequitinhonha e Mucuri sofrem forte influência dos programas de transferência de renda. Para o tucano, as medidas do tipo são creditadas prioritariamente ao PT. “O Bolsa-Família é a junção do Bolsa Escola e do Bolsa Alimentação, que vieram do governo do PSDB. Mas o presidente Lula ampliou e soube capitalizar isso”.