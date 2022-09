Colégio desconhecido por Tarcísio fica a 500 m de domicílio eleitoral

Tarcísio de Freitas, candidato a governador de São Paulo (foto: Agência Brasil)

O colégio em que o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) vota em São José dos Campos, município paulista, fica a cerca de 500 metros do endereço que ele registrou como domicílio eleitoral para concorrer ao Palácio dos Bandeirantes.Nesta quinta-feira (22), ele disse desconhecer o local em que vota na cidade durante entrevista à TV Vanguarda, afiliada da TV Globo na cidade.



O senhor vota onde? Qual é o seu local de votação?", questionou a repórter que conduzia a conversa.





Em resposta, Tarcísio deu um riso abafado e falou: "Ah, é um colégio." "Sabe o bairro, por curiosidade?", seguiu a apresentadora. Constrangido, Tarcísio ficou em silêncio por um momento até a repórter emendar: "Fugiu à cabeça, né?"



"Sim, fugiu à cabeça", completou o candidato do Republicanos.



Tanto o colégio quanto o apartamento que Tarcísio declarou como seu domicílio ficam na Vila Ema, um dos mais caros em São José dos Campos. O imóvel tem 176 m² e três vagas na garagem e foi comprado pelo cunhado dele em 2015, segundo matrícula do cartório. O imóvel está avaliado em cerca de R$ 1,6 milhão, usando como base apartamentos similares anunciados à venda.



Em junho, a reportagem da Folha de S.Paulo visitou o prédio declarado como domicílio eleitoral por Tarcísio e apurou que ele não mora no local. A reportagem ouviu do porteiro que o apartamento está desocupado, em reforma. Tarcísio admitiu não viver atualmente na cidade e que seus vínculos com o estado já foram comprovados à Justiça Eleitoral.