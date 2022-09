Ministro que previu 2ª onda 'baixa' na pandemia: 'Vamos vencer no 1º turno'

Adolfo Sachsida e presidente Jair Bolsonaro (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O ministro de Minas e Energia Adolfo Sachsida disse que a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) será garantida ainda no 1º turno. Em seu Twitter, o ministro disse que Bolsonaro teve 46% dos votos em 2018 no primeiro turno, e questionou se é possível que o presidente tenha perdido 1/3 dos votos entre uma eleição e outra.