Candidatos a presidente já viajaram 90 mil km atrás de votos

(foto: Montagem/EM)



Os quatro candidatos à Presidência da República mais bem ranqueados nas pesquisas de intenção de voto percorreram juntos cerca de 90 mil quilômetros em viagens pelo Brasil durante o primeiro mês de campanha eleitoral, entre 16 de agosto e 16 de setembro. O cruzamento das agendas de presidente e das eleições colocou Jair Bolsonaro (PL) com uma vantagem de 10 mil quilô- metros sobre o segundo da lista, Ciro Gomes (PDT). Na sequência, aparecem Simone Tebet (MDB) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).













Já o candidato Ciro Gomes (PDT), viajou 23.996,71 quilômetros no primeiro mês de campanha. Ele passou por 13 estados, Distrito Federal e 29 cidades. Começou as viagens pelo estado de São Paulo e esteve em seis cidades mineiras, inclusive durante o 7 de Setembro. A senadora Simone Tebet (MDB) percorreu 19.542,33 quilômetros passando por 10 estados, Distrito Federal e 24 cidades. Ela começou a campanha em Brasília, passou pelo seu estado, Mato Grosso do Sul, e esteve em duas cidades mineiras: Belo Horizonte e Montes Claros.

Já o ex-presidente Lula (PT) somou 13.873,78 quilômetros percorridos. Ele começou a campanha em São Bernardo do Campo (SP) e passou a maior parte do tempo no estado, com reuniões e entrevistas a distância. Ele esteve em 7 estados, Distrito Federal e 15 cidades. No último sábado, ele foi a Curitiba, no Paraná, mas a agenda não foi contabilizada por estar fora do período de um mês.













Verba de campanha Apesar de a distância percorrida pelo ex-presidente Lula ser 20 mil quilômetros menor do que a de Bolsonaro, o petista lidera na arrecadação e nos gastos com a campanha, de acordo com dados divulgados na última quinta-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), referente às movimentações feitas até 8 de setembro.

No período, a campanha de Lula arrecadou R$ 89,8 milhões e gastou R$ 51,1 milhões. Na sequência, aparece Simone Tebet com R$ 36,5 milhões arrecadados e R$ 33 milhões em despesas. Já Bolsonaro arrecadou R$ 27,4 milhões e gastou R$ 15,1 milhões, enquanto Ciro arrecadou R$ 26 milhões e gastou R$ 20,5 milhões.













Tempo de TV Lula também é o candidato com mais tempo no rádio e na TV. São 3min16 de campanha por dia. O petista conta com o apoio de 141 deputados dos partidos PSB, Solidariedade, Psol, Rede, Avante, Agir, Pros, PC do B e PV. Logo depois vem Bolsonaro, com 2min40 de propaganda eleitoral. São 101 deputados eleitos que apoiam sua reeleição nos partidos PL, PP e Republicanos.

Tebet é a terceira do ranking, com 2min16. A senadora conta com o apoio de 88 deputados das coligações do MDB, PSDB, Podemos e Cidadania. Já Ciro, que não integra nenhuma coligação, tem 50 segundos em função dos 28 deputados eleitos pelo seu partido.