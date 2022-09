Candidatos fazem campanha nas ruas e trocam críticas pelas redes sociais

Alexandre Kalil, Romeu Zema e Marcus Pestana divulgaram fotos nas redes sociais sobre a campanha (foto: Redes Sociais/Reprodução)





Os candidatos ao governo de Minas Gerais cumpriram uma série de compromissos ontem. O governador Romeu Zema (Novo) fez reunião pela manhã com especialistas para tratar sobre as 30 propostas de seu plano de governo. À tarde, ele concedeu entrevistas para jornais que ainda não foram veiculadas e às 17h participou de reunião com comerciantes mineiros. “Nessa eleição, você vai tomar uma decisão: voltar pro passado do PT-Pimentel ou seguir trilhando pro futuro? E aí, pra qual caminho você vai querer levar Minas?”, escreveu Zema em seu perfil no Instagram.





O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) teve agenda pela manhã para gravação de programa eleitoral. À tarde, gravou entrevistas para o jornal Folha de S.Paulo e o site Poder 360. À noite, participou de encontro setorial de igualdade racial e povos e comunidades tradicionais no Comitê Central Lula e Kalil, no Centro de Belo Horizonte. Em mensagem no Instagram, Kalil escreveu: “No dia 2, Minas Gerais vai escolher entre quem governa para os ricos e quem quer cuidar das pessoas e desenvolver o estado.”





O senador Carlos Viana (PL) se reuniu com a coordenação de campanha pela manhã. À tarde, o candidato esteve com lideranças políticas em Belo Horizonte e, por fim, à noite, com lideranças religiosas em Betim.





Marcus Pestana (PSDB) se reuniu com a diretoria Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais (AMIG). Ele recebeu do presidente da instituição, José Fernando Aparecido de Oliveira, prefeito de Conceição do Mato Dentro, a carta com as quatro diretrizes prioritárias do setor mineral. O candidato explicou que é essencial alinhar a política ambiental e de sustentabilidade às atuais tendências internacionais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Agenda 2030, para assegurar não apenas a proteção do nosso rico patrimônio natural de Minas Gerais. “Mas, também, garantir a competitividade da economia mineira em um mercado internacional que está cada vez mais exigente em relação à proteção do meio ambiente”, ressalta.





Pestana falou em desafio para criação de empregos para retomar o crescimento econômico. “Está cada vez mais claro para a sociedade, para as próprias empresas que estão aderindo à Agenda ESG (que propõe a aplicação de investimentos para o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono) que não é possível gerar crescimento econômico sacrificando o horizonte ambiental futuro", aponta.





“O estado não pode ser radical nem de um lado, nem do outro. Atualmente, o sistema ambiental mineiro ainda está capturado para alguns interesses menores e pessoais. Não tem a firmeza necessária. Nós precisamos desburocratizar e continuar modernizando o processo de licenciamento e de controle (social) e não só usar os instrumentos deste, mas também de estímulos econômicos”, destacou.





À tarde, Pestana visitou a Maternidade Sofia Feldman, no Bairro Tupi, onde elogiou a estrutura de funcionamento da instituição, considerada referência no estado por sua vasta experiência nos serviços de suporte à saúde das parturientes e gestão interna. Contudo, Pestana se mostrou indignado com o atual governo, que deixou as instituições de saúde públicas sem apoio governamental.





Lorene Figueiredo (Psol) cumpriu compromissos de campanha no Sul de Minas. As atividades do dia se iniciaram em Poços de Caldas, onde a candidata participou de live com locação na fonte luminosa do Parque José Affonso Junqueira (conhecido como Praça, atrás do Palace Hotel). Em seguida, fez caminhada do terminal da Rua Assis Figueiredo em direção à Praça da Matriz, conversando com eleitores e apoiadores. Lorene terminou a manhã almoçando no Restaurante Popular Elza Monteiro Ferreira, no Centro da cidade, e participou de panfletagem no Terminal de Linhas Urbanas.





A professora seguiu para Alfenas logo depois do almoço e realizou ação de panfletagem na Praça Getúlio Vargas, no centro. Durante os encontros com eleitores, a candidata conversou sobre estratégias para evitar a vitória de Zema no estado. “Assim como todos que rejeitam Bolsonaro devem votar 13 para acabar com esse pesadelo de governo no país em 2 de outubro, todo e qualquer voto contra Zema nesse dia pode levar Minas Gerais ao segundo turno, já que o pesadelo que vivemos aqui está à frente nas pesquisas e pode ganhar no primeiro turno”, ponderou.





Indira Xavier (UP) se reuniu com a coordenação de campanha pela manhã. À tarde, realizou ação de panfletagem no centro de Contagem e na estação Eldorado com o candidato à presidência de seu partido, Léo Péricles. O Estado de Minas entrou em contato com os demais candidatos para pedir informações sobre a agenda do dia, mas não obteve resposta.