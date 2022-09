Cidinha Campos, do PDT, declara voto em Lula: 'Ciro está fora'

A jornalista, radialista e ex-deputada Cidinha Campos (PDT) afirmou nesta segunda-feira (19/9) que vai votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno das eleições. Filiada ao partido de Ciro Gomes, a radialista disse que a disputa real do pleito é entre Lula e o presidente Jair Bolsonaro (PL) e que "chegou a hora da decisão".

A declaração foi dada nesta tarde em seu programa "Cidinha Livre", nado Rio de Janeiro. "Não dá mais para você ficar falando de candidatos como se houvesse uma real competição. Não são todos que estão no páreo, são dois. Ciro está fora, os candidatos são Bolsonaro e Lula", afirmou.

Cidinha Campos anunciou apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (foto) (foto: MICHAEL DANTAS / AFP)

Ao se referir à sua trajetória de décadas no PDT, filiada desde 1982, ela falou do momento de decisão, a 13 dias do primeiro turno."Eu prezo muito pelo meu partido. Estou no PDT há mais de 40 anos, mas acima de tudo está o meu país. Eu não posso deixar que aconteça alguma coisa que coloque de volta esse homem [Bolsonaro] no lugar", disse Cidinha. "Portanto, vou declarar agora meu voto para presidente. Eu vou votar no Lula", complementou.

Cidinha Campos foi deputada federal pelo PDT do Rio de Janeiro de 1991 a 1999 e deputada estadual na Assembleia Legislativa do estado (Alerj) de 1999 a 2019. Foi candidata a vice-prefeita de Pedro Paulo (PSD) na eleição municipal do Rio de Janeiro em 2016. Também foi Secretária Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.

A pedetista não é a primeira a declarar voto em Lula no primeiro turno, a despeito da candidatura de Ciro. Nesta semana, o ex-deputado estadual Haroldo Ferreira (PDT-PR) anunciou seu apoio a Lula no lugar de Ciro, após deixar seu cargo no diretório nacional do partido e de vice-presidente da Fundação Leonel Brizola.



Na televisão, Cidinha se tornou conhecida pelo seu trabalho na Record, apresentando os programas "Grande Gincana Kibon" e "Programa Pullman Junior", além de atuar no programa de humor Família Trapo. Ela também foi casada com o novelista Manoel Carlos.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata