Bolsonaro lidera no Rio de Janeiro com 45,2%, diz pesquisa Atlas

Jair Bolsonaro ao lado de Romário (PL), candidato a senador pelo Rio de Janeiro (foto: Mauro Pimentel/AFP) Pesquisa Atlas divulgada nesta sexta-feira (16/09) e realizada entre eleitores do Rio de Janeiro mostra preferência dos cariocas por Jair Bolsonaro (PL), atual presidente da República, nas eleições de 2022. O candidato à reeleição lidera no cenário estimulado com 45,2%, seguido por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 38,7%.









A lista segue com: Léo Péricles (UP), 0,6%; Padre Kelmon (PTB) e Vera Lúcia (PSTU), 0,4%; Soraya Thronicke (União), 0,2%; e Sofia Manzano (PCO), 0,1%. Um restante de 1,2% afirmou não saber em quem votar, votar em branco ou anular.





As eleições gerais ocorrem em 2 de outubro deste ano. Caso necessário segundo turno, ele acontecerá no dia 30 do mesmo mês.

Pesquisa

A pesquisa foi realizada dos dias 10 a 14 de setembro de 2022, entre 1.630 eleitores do estado do Rio. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.





O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-02429/2022. O estudo é uma parceria da Atlas Intel com Arko Advice.