Tebet: voto útil é 'desrespeito à população brasileira'

A senadora e candidata à Presidência da República, Simone Tebet (MDB), afirmou nesta quarta-feira (14/9) que os apelos pelo "voto útil" feito pelas campanhas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do presidente Jair Bolsonaro (PL) são "um desrespeito à população brasileira".









"A eleição é de dois turnos exatamente por isso, para que no segundo turno a gente faça a eleição, obviamente, dentro dos que forem se apresentar", disse Tebet em coletiva de imprensa em Recife, Pernambuco, onde passa o dia em agenda de campanha. "Estou extremamente otimista que a eleição está indo para a sua reta final e, agora, o eleitor está tendo a oportunidade de nos conhecer, conhecer as nossas propostas", completou.





O apelo pelo voto útil é uma estratégia tanto de Lula quanto de Bolsonaro para tentar abocanhar os votos dos demais candidatos, especialmente de Tebet e de Ciro Gomes (PDT). Os dois candidatos, segundo levantamento Datafolha divulgado em 1º de setembro, têm 5% e 9% das intenções de voto, respectivamente, e cresceram desde agosto.





"É um desrespeito à população brasileira. Numa das eleições, talvez a mais importante, mais difícil desde a redemocratização. Esta é uma eleição que pode definitivamente tirar o Brasil do mapa da fome, da pobreza, da miséria, ou não, a depender da escolha do eleitor", afirmou a presidenciável.





Ciência e tecnologia fora do teto de gastos

Tebet visitou, nesta manhã, o Porto Digital, em Recife, um dos principais pólos tecnológicos do país. Durante a visita, ela criticou a falta de investimento do atual governo em ciência e tecnologia, e defendeu que o Nordeste pode alavancar o desenvolvimento brasileiro. "Estamos falando de um governo que corta praticamente 70% do pouco orçamento que temos para o setor", afirmou, completando que pretende tirar esse tipo de investimento do teto de gastos.