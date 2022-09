Lula convidou Anitta, Ludmilla, Chico e Caetano para encerramento de campanha

O ato, três dias antes do debate na Globo, será no formato de uma "superlive", com a concepção visual do carioca Batman Zavareze. Ele foi diretor de arte de shows de Marisa Monte, Tribalistas, Los Hermanos, e responsável pela cenografia da cerimônia de encerramento das Olimpíadas do Rio, em 2016.





Anitta, Ludmilla, Chico Buarque e Caetano Veloso estão entre os artistas que serão convidados a comparecer e terão o microfone aberto, caso atendam ao chamado.





Os contatos do partido com as atrações já começam a ser feitos, e em caso de problemas de agenda para a participação presencial, depoimentos serão colhidos e exibidos em telão -a ideia é facilitar o compartilhamento nas redes e gerar engajamento.