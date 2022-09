Começa audiência de instrução do bolsonarista que matou tesoureiro do PT

Jorge Guaranho está preso em Complexo Médico Penal de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (foto: Redes Sociais/Reprodução) Nesta quarta-feira (14/9), começaram as audiências de instrução do caso de Jorge Guaranho, o policial penal que executou a tiros o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (PT) Marcelo Arruda. Segundo o portal "G1", as sessões serão feitas em Foz do Iguaçu, no Paraná e o réu será o último a depor.









Ao todo, 16 pessoas serão ouvidas como testemunhas, sendo 10 de acusação e seis de defesa.

RELEMBRE O CASO





Em 9 de julho deste ano, Marcelo Arruda, tesoureiro do PT e policial municipal, comemorava seu aniversário de 50 anos quando Guaranho, apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) e agente penitenciário, invadiu o local com uma arma e o assassinou





Arruda era guarda municipal, diretor do Sindicato dos Servidores Municipais de Foz (Sismufi) e tesoureiro do PT municipal. A festa acontecia na sede da Associação Esportiva Saúde Física Itaipu e Guaranho passou de carro entoando gritos de apoio a Bolsonaro e contra Lula (PT).





Apesar de ter ido embora, o policial penal voltou à Associação e atirou contra Arruda, que, imaginando o retorno, pegou sua arma. Ele revidou efetuando diversos disparos que atingiram Guaranho. Ambos se feriram, entretanto, o tesoureiro morreu no mesmo dia.