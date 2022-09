Em resposta a Lula, Ciro Gomes questiona o 'voto útil' nas redes sociais

Ciro Gomes critica mote de campanha de Lula, que aposta em "voto útil" para levar as eleições no primeiro turno (foto: Evaristo Sá/AFP) A campanha de Ciro Gomes (PDT) publicou nas redes sociais do presidenciável um vídeo que questiona o “voto útil”, um dos motes da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em 15 segundos, o vídeo associa o voto útil ao futebol e indaga o espectador se ele trocaria de time porque o outro tem mais chances de ganhar.





“O que você diria a alguém que mandasse você mudar de time dizendo que ele pode não ser campeão?”, questiona uma locutora no vídeo.





Em seguida, Ciro afirma: “Para eles, voto útil é tornar o seu amor inútil”.





O “voto útil” é uma das estratégias de campanha do ex-presidente Lula, já que ele lida, também, com a forte rejeição do antipetismo. Considerando que o objetivo maior do candidato é tirar Jair Bolsonaro (PL) da presidência da República, o petista aposta no chamado voto útil, já que, pelas pesquisas eleitorais, Lula é quem tem mais chance de ganhar de Bolsonaro logo no primeiro turno.

Em casos de eleições acirradas, como a deste ano, o voto útil é uma estratégia, também, dos eleitores. O eleitor não escolhe o candidato com o qual se identifica, mas vota em um nome que não seja o seu preferido, com o intuito de impedir que outro candidato seja eleito.