Lula: "Nunca fiz eleição para ganhar em 2º turno"

Lula tenta puxar votos para garantir eleições em 1º turno (foto: Miguel Schincariol/AFP) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição para à Presidência da República, disse nas redes sociais que nunca participou de eleição para ganhar em 2º turno. Contudo, em suas candidaturas, o petista nunca ganhou em 1º turno.









No primeiro turno da candidatura de 2002, Lula teve 46% dos votos válidos, contra 19% de José Serra (PSDB). No 2º turno, o ex-presidente teve 61% dos votos válidos, segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em 2006, no primeiro turno, contra Geraldo Alckmin (PSDB), Lula teve 48% dos votos válidos. Alckmin teve 41% no primeiro turno. Já no segundo, o petista foi eleito com 60%.