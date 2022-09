Bolsonaro sobre falas na pandemia: 'A questão do coveiro eu retiraria'

Bolsonaro em participação do podcast Collab (foto: Reprodução/Podcast Collab)







O presidente também comentou sobre os episódios em que foi acusado de debochar de pessoas com falta de ar devido à doença . Segundo Bolsonaro, ele não estava "zombando" de ninguém".



"Se você pegar as imagens eu não estou zombando de ninguém como Bonner [apresentador do Jornal Nacional] me acusou", disse.









Apesar do arrependimento, Bolsonaro voltou a defender o tratamento precoce, já comprovado ser ineficaz contra o coronavírus.