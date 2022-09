Alckmin vai visitar Santa Casa de BH nesta terça (13/9)

Será a primeira incursão solo de Alckmin a Minas desde que foi anunciado como parceiro de Lula (foto: Ricardo Stuckert/Flickr)





Médico, Alckmin vai visitar a Santa Casa quase três meses após um incêndio que comprometeu parte da estrutura do local. O fogo fez o hospital filantrópico perder 50 leitos









Segundo apurou a reportagem, além da visita a Santa Casa, onde deve conceder uma coletiva de imprensa no início da noite, Alckmin vai se reunir com Dom Walmor de Oliveira Azevedo, arcebispo de BH e presidente da Confederação Nacional dos Bispos (CNBB). O roteiro tem, ainda, uma plenária com movimentos sociais no comitê de Alexandre Kalil (PSD), que concorre ao governo mineiro com o apoio de Lula.





Além de Kalil, o senador Alexandre Silveira (PSD), que tenta a reeleição com o endosso petista, também vai compor a comitiva.

Alckmin vai atuar como "fiador" de Lula

Será a primeira incursão solo de Alckmin a Minas desde que ele foi anunciado como parceiro eleitoral de Lula. A expectativa é que ele impulsione a interlocução do PT junto a setores ainda refratários a Lula.





Em Uberlândia, por exemplo, o pessebista vai conversar com representantes do agronegócio e participará de um encontro com lideranças evangélicas.





Antes, em Poços, onde estará durante a manhã desta terça, vai participar de uma conversa com representantes do ramo hoteleiro e turístico. Haverá, também, uma caminhada por algumas ruas do município.





A tendência é que o candidato a vice chegue a Poços por volta das 8h30. Em Uberlândia, o desembarque será às 13h30. A última agenda em BH, no comitê de Kalil, por sua vez, está prevista para começar às 20h30.

Minas na rota da eleição presidencial

A agenda de Alckmin engrossa semana com destacadas movimentações políticas em Minas. Isso porque, nesta segunda-feira, Belo Horizonte vai receber a visita do general Walter Braga Netto (PL), postulante a vice-presidente na coalizão liderada pelo candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).





Na quinta-feira (15/9), será a vez de Lula voltar ao estado, para um comício em Montes Claros, no Norte de Minas.





