Confira como foi a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta quinta

Romeu Zema (Novo) e Alexandre Kalil (PSD) lideram pesquisas de intenção de voto segundo pesquisas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press e João Castilho / Coligação Juntos pelo Povo de Minas Gerais)

A menos de um mês do primeiro turno das eleições, marcado para 2 de outubro, os postulantes ao governo de Minas Gerais seguem com suas agendas de campanha por diferentes locais do estado.



Candidato à reeleição, Romeu Zema (Novo) esteve em Vespasiano e Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde se encontrou com apoiadores, nesta quinta-feira (8/9). e discursou a seu eleitorado: "Pé no chão e Minas no Coração".



Na sexta (9/9), Zema deve encontrar apoiadores em Ribeirão das Neves, pela manhã, e visitar o centro de formação de atletas em Santa Luzia, à tarde.



visitou o Mercado Central de Belo Horizonte nesta quinta e aproveitou para falar a respeito de suas propostas e encontrar com apoiadores.



"O foco é a saúde. Hoje estão faltando 41 itens na farmácia de Minas no Estado", afirmou o candidato.



Na sexta, Kalil vai ao Vale do Aço se encontrar com apoiadores e lideranças locais. Às 8h30, o ex-prefeito estará na Praça 1º de Maio, no Centro de Ipatinga; na sequência irá a Coronel Fabriciano, na praça Sérvulo Roque, às 10h. No início da tarde, vai a Timóteo conceder entrevista a uma rádio local.



Marcus Pestana (PSDB) gravou programas para o horário eleitoral nesta quinta. Amanhã ele vai à Região Sul de Minas, em visita a Varginha, Guaxupé e Juruaia. Pela manhã, às 9h, deve visitar a Associação Comercial de Varginha; às 10h, o Hospital Bom Pastor.



Pela tarde, deve se reunir com empresários do setor de vestuário e o presidente da cooperativa regional de cafeicultores. Uma caminhada pelo centro de Guaxupé está marcada para às 17h30.



O senador Carlos Viana (PL) foi a Ipatinga, onde se reuniu com empresários locais e defendeu investimentos em infraestrutura na região.



"Meu planejamento como governador inclui um novo modelo de infraestrutura e desenvolvimento para o Vale do Aço. Temos que acelerar os projetos que incentivem o crescimento dos investimentos no setor siderúrgico", afirmou. Na agenda de sexta, Viana vai se reunir com a coordenação de campanha, presidente do partido e lideranças políticas ao longo do dia.



A candidata Renata Regina (PCB) fez campanha no centro de Juiz de Fora nesta quinta. Às 11h30 desta sexta está marcada panfletagem em frente à Universidade Federal de Viçosa (UFV). À tarde, a candidata irá se encontrar com trabalhadores da educação. Panfletagem no centro de Viçosa deve ocorrer às 16h, e, às 19h, encontro com apoiadores.



A professora Lorene Figueiredo (Psol) concedeu entrevista e panfletou na Praça Sete, em Belo Horizonte. Amanhã, ela irá a Montes Claros visitar o Mercado Central, às 10h. Participa de uma visita a Associação dos Catopês, às 14h, e, na sequência, conversa com apoiadores na Conversos Livraria, às 16h.



Indira Xavier (UP) panfletou pela manhã na Escola de Arquitetura da UFMG e participou de um jantar para arrecadação de fundos para a campanha. Nesta sexta, ela será entrevistada por uma rádio às 11h. Quarenta minutos depois vai panfletar no restaurante popular do Barreiro. Durante a tarde dará uma entrevista a uma emissora de televisão.