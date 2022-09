Bolsonaro sobre Boric: 'Não valeu a Constituição que aquele cidadão queria'

Bolsonaro participou de sabatina realizada pelo Correio Braziliense nesta quinta-feira (08/09) (foto: Reprodução)

Jair Bolsonaro (PL) criticou governos de esquerda de países da América do Sul durante sabatina realizada hoje (8/9) pelo Correio Braziliense. Uma das estratégias do presidente para a sua campanha de reeleição é associar Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a que considera como “governos ditatoriais”.“Lula vivia numa boa com Fidel Castro (presidente de Cuba de 1976 a 2008). E depois você vê a Venezuela, o país mais rico do mundo em petróleo, o povo venezuelano vive em uma situação de pobreza pior que o Haiti. E aí você vai para a Argentina, 40% da população argentina está na linha da pobreza. Há poucas décadas, eles tinham um PIB maior do que o nosso”.O presidente ainda criticou mais diretamente o governo do Chile, comandado por Gabriel Boric, eleito neste ano. O mandatário tentou aprovar uma mudança na Constituição do país, mas não teve sucesso. Os cidadãos rejeitaram a proposta em um plebiscito. Bolsonaro citou o ocorrido durante a sabatina.“Vê para onde está indo o Chile. Se bem que o Chile deu uma segurada agora, não valeu aquela Constituição que aquele cidadão queria fazer lá (...). É o que sempre falamos aqui, desmilitarizar a polícia”.