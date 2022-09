Desfile marca retorno do prefeito de Montes Claros a eventos públicos

Prefeito Humberto Souto 'reapareceu' em desfile cívico (foto: Ascom Pref. Montes Claros/Divulgação) O desfile cívico desta quarta-feira, 7 de Setembro, em Montes Claros, no Norte de Minas, marcou o retorno do prefeito Humberto Souto (Cidadania) a eventos públicos, após a pandemia de COVID-19. O prefeito esteve presente na Avenida Deputado Esteve Rodrigues (Avenida “Sanitária”) a primeira participação em um grandeevento desde o início da pandemia, em março de 2020.

Por medida de precaução com sua saúde, Humberto Souto, de 88 anos, se 'refugiou' em sua casa, o Bairro Todos Santos, evitando contato com outras pessoas. Ele permaneceu isolado durante o tempo da campanha eleitoral de 2020. Literalmente sem sair de casa, foi reeleito com 85% dos votos no primeiro turno daquela eleição, na qual, também não compareceu à seção eleitoral para votar.

Ele iniciou o segundo mandato em janeiro de 2021 em isolamento, participando remotamente de solenidades oficiais e encontros políticos, como fez durante a visita do presidente Jair Bolsonaro (PL) a Montes Claros, em 6 de agosto passado.

Na parada deste 7 de Setembro, que marcou a comemoraçao dos 200 anos da Independência do Brasil, Humberto Souto "reapareceu" para o público, desfilando em um carro aberto do 55º Batalhão de Infantaria (BI) do Exército de Montes Claros, ao lado de autoridades militares. Em seguida, caminhou por um pequeno percurso da Avenida Deputado Esteves Rodrigues, sendo ovacionado pelas milhares de pessoas que assistiram ao desfile.

Faixas contra o preconceito e contra o racismo

O desfile do 7 de Setembro em Montes Claros contou com a participação de grupamentos do Exército, Polícia Militar, Polícia Penal e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e de estudantes de escolas municipais, estaduais e particulares.

Participaram ainda integrantes de entidades e organizações não-governamentais (ONGs), como clubes de Rotary e Associação dos Deficientes de Montes Claros (Ademoc). O evento contou também com a presença do Conselho Municipal da Igualdade Racial de Montes Claros, que exibiu faixas contra o preconceito e contra o racismo.

Candidatos fazem campanha

Candidatos a deputado federal e estadual aproveitaram a presença de milhares de pessoas no desfile na “Avenida Sanitária” para cumprimentar eleitores e entregar “santinhos”. Foram vistos ao longo da avenida os concorrentes a deputado federal general Mário Lúcio (Republicanos) e Délio Pinheiro (PDT), o deputado estadual e candidato à reeleição Arlen Santiago (Avante) e a candidata a deputada estadual Selma Dias (Novo).

Apoiadores do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) se concentraram próximo ao local do desfile.